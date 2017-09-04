Астронавтка-рекордсмен Пегги Уитсон вернулась на Землю с экипажем МКС

Капсула российского корабля «Союз МС-04» с экипажем МКС на борту успешно приземлилась в воскресенье в Казахстане. Так завершилась космическая миссия россиянина Фёдора Юрчихина и американцев Пегги Уитсон и Джека Фишера.

Астронавт НАСА Пегги Уитсон вернулась на Землю рекордсменкой. Она побывала на МКС уже три раза и за это время налетала 665 суток. Это абсолютный рекорд среди всех женщин-космонавтов, а также рекорд среди астронавтов США.

На счету 57-летней Уитсон есть и другие достижения. Она провела в открытом космосе более 60 часов – больше, чем любая другая женщина-космонавт. Американка также стала первой женщиной-командиром Международной космической станции.

Последний полёт Пегги Уитсон продлился 289 суток. Планировалось, что она вернётся на Землю в июне в составе экспедиции МКС-50/51. Однако астронавт продолжила работу на орбите до сентября, поскольку экипаж экспедиции МКС-52 прибыл в сокращённом составе.

Россиянин Фёдор Юрчихин завершил свой пятый космический полёт. На орбите он провёл в общей сложности 669 суток 20 часов и 39 минут. Американский астронавт Джек Фишер побывал на МКС впервые. Его миссия продлилась более четырёх месяцев.

Во время работы на орбитальной станции космонавты провели сотни научных экспериментов.

Всех членов экипажа успешно эвакуировали из капсулы корабля «Союз».