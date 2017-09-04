Шестое ядерное испытание КНДР: реакция

В воскресенье северокорейские СМИ сообщили, что в стране провели шестое ядерное испытание. По их данным, Ким Чен Ын распорядился протестировать водородную бомбу — такую, которую можно будет установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Они также сказали, что она будет обладать «огромной разрушительной силой».

Япония в тот же день подтвердила это сообщение и объявила, что будет добиваться для Северной Кореи новых санкций. По словам спикера Кабинета министров, упор сделают на ограничение денежных потоков в КНДР.

[Ёсихидэ Суга, спикер Кабинета министров Японии]:

«Наша страна не может этого принять. Мы направили ноту протеста в представительство Пхеньяна в Пекине. И мы вместе с США и Южной Кореей немедленно организуем в Совете Безопасности ООН экстренную встречу. Важно посмотреть на экспорт Северной Кореи и на источники иностранной валюты. Один из них – торговля нефтью».

Как сообщили метеорологические службы Японии, искусственные землетрясения, вызванные взрывом, были в 10 раз сильнее, чем при предыдущих испытаниях.

Это подтвердили и в Организации ООН по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний.

[Лассина Зербо, генеральный директор CTBTO]:

«Мы пытаемся не делать догадок — водородная это была бомба или нет. Мы считаем, что ядерных испытаний вообще не должно происходить. Но физические показатели после взрыва говорят о том, что он был намного мощнее, чем зафиксированные в 2016 и раньше».

Китай, главный союзник КНДР, осудил испытания и призвал Пхеньян прекратить неправильные действия.

При этом, президент США Дональд Трамп в своём Twitter написал следующее: «Северная Корея – это неуправляемая страна, которая стала большой угрозой и позором для Китая. Он пытается помочь, но безуспешно».

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в понедельник сказал, что за более чем 60 лет риск войны на Корейском полуострове никогда ещё не был так высок.

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:

«Неоспорим тот факт, что у Китая есть возможность, экономическая возможность вразумить Северную Корею. То есть на Китае лежит самая большая ответственность. Настало время, когда все страны, включая Китай, должны начать действовать, чтобы вразумить КНДР».

Между тем, Южная Корея объявила, что в ответ на ядерные испытания уже провела масштабные военные учения и что готовит новые совместно с американскими военными.