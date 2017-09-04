04 сентября 2017
Телеканал NTD

Парад воздушных шаров в виде героев комиксов прошёл в Брюсселе

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Парад гигантских воздушных шаров в виде знаменитых героев комиксов и мультфильмов прошёл в Брюсселе. Шествие надувных кукол стартует от Королевского дворца.

Над улицами бельгийской столицы проплывают бесстрашный ковбой Счастливчик Люк, персонаж «Звёздных войн» робот BB-8, герой мультфильма «Рио» Голубчик и «Пингвины Мадагаскара». В грузовичке проезжает газетный репортёр Тинтин.

[житель Брюсселя]:
«Это замечательно. Очень необычный праздник для детей. Им нравится Счастливчик Люк и многие другие комические персонажи».

[жительница Андерлехта]:
«Конечно, это прекрасно. Всё замечательно. Нам надо снова провести такое шествие. Буду с нетерпением ждать следующего года».

Бельгия подарила миру множество героев комиксов. Среди них голубые гномы смурфики, находчивый, но ленивый Гастон Лагафф, вымышленное животное Марсупилами и многие другие. Рисованные истории бельгийцы с уважением называют «девятым видом искусства», которое идёт после поэзии, кинематографа и телевидения.

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