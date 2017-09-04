Переговорщики NAFTA пытаются закрепить энергетические реформы Мексики

В Мехико с 1-го сентября продолжается второй раунд переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Представители США, Канады и Мексики обсуждают вопросы инвестиций, электронной торговли и доступа к рынкам.

NAFTA вступила в силу ещё в 1994 году. Одна из задач рабочих групп – учесть в обновлённом её варианте недавние энергетические реформы президента Мексики Энрике Пенья Ньеты. В 2014 он открыл нефтегазовый сектор страны для частных инвестиций.

[Кеннет Смит, главный переговорщик по вопросам торговли от Мексики]:

«Цель в том, чтобы модернизировать соглашение, сохранить элементы зоны свободной торговли, расширить свободную торговлю в Северной Америке и добавить в соглашение новые положения, которые позволят нам быть конкурентоспособными на фоне других стран».

NAFTA обеспечивает ежегодный торговый оборот между тремя странами в размере 1,2 триллиона долларов. Однако, как считает президент США Дональд Трамп, соглашение невыгодно для американцев. Он хочет его переделать. Если договориться не получится, грозит из него выйти.

Между тем, мексиканская сторона отмечает, что, если Вашингтон начнёт готовиться к выходу из NAFTA, то Мехико прекратит своё участие в переговорах.

Первый раунд переговоров прошёл в Вашингтоне в августе. Дональд Трамп назвал обсуждения непростыми.

При этом, как обещают стороны, завершатся переговоры о NAFTA уже к концу года.