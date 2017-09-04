Лучшего парикмахера-брадобрея выбрали в Швеции

«Всемирный день бороды» в Швеции отметили конкурсом парикмахеров. На соревнованиях в Стокгольме встретились четыре лучших мастера страны.

У каждого парикмахера – клиент с роскошной бородой. Участникам конкурса нужно аккуратно подстричь бороду и усы, а также придать им определённый стиль. На всё это отводится 45 минут.

Победителем конкурса стала парикмахер Карин Фошгрен.

[Карин Фошгрен, победительница конкурса]:

«Просто здорово. Фантастика. Это невероятно. Исполнилась моя мечта».

Победа досталась Карин нелегко. Парикмахер, занявший второе место, лишь не так хорошо постриг усы.

[Жак Ладлоу, судья]:

«Нужна была большая аккуратность. Требования были очень высокие для того, чтобы стать победителем».

В последние годы в Швеции мужчины всё чаще обзаводятся роскошной растительностью на лице. В стране проходят различные конкурсы, в том числе – на самые красивые бороды и усы.

[Жак Ладлоу, судья]:

«Мне кажется, это не просто временное увлечение. Думаю, это останется навсегда, но в последние годы начался бум на бороды. Не думаю, что он медленно разрастётся, а потом угаснет. Я считаю, это надолго».

После соревнований парикмахеры рассказали, как правильно ухаживать за бородами и усами.

«Всемирный день бороды» отмечают ежегодно в начале сентября.