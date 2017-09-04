04 сентября 2017
Телеканал NTD

Лучшего парикмахера-брадобрея выбрали в Швеции

| 0

«Всемирный день бороды» в Швеции отметили конкурсом парикмахеров. На соревнованиях в Стокгольме встретились четыре лучших мастера страны.

У каждого парикмахера – клиент с роскошной бородой. Участникам конкурса нужно аккуратно подстричь бороду и усы, а также придать им определённый стиль. На всё это отводится 45 минут.

Победителем конкурса стала парикмахер Карин Фошгрен.

[Карин Фошгрен, победительница конкурса]:
«Просто здорово. Фантастика. Это невероятно. Исполнилась моя мечта».

Победа досталась Карин нелегко. Парикмахер, занявший второе место, лишь не так хорошо постриг усы.

[Жак Ладлоу, судья]:
«Нужна была большая аккуратность. Требования были очень высокие для того, чтобы стать победителем».

В последние годы в Швеции мужчины всё чаще обзаводятся роскошной растительностью на лице. В стране проходят различные конкурсы, в том числе – на самые красивые бороды и усы.

[Жак Ладлоу, судья]:
«Мне кажется, это не просто временное увлечение. Думаю, это останется навсегда, но в последние годы начался бум на бороды. Не думаю, что он медленно разрастётся, а потом угаснет. Я считаю, это надолго».

После соревнований парикмахеры рассказали, как правильно ухаживать за бородами и усами.

«Всемирный день бороды» отмечают ежегодно в начале сентября.

Лучшего парикмахера-брадобрея выбрали в ШвецииМодный дом Dior отметил 70-летие показом в ПарижеУчёные назвали скандинавскую диету полезной для мозгаИз-за IT-скандала в Швеции уволили двух министровМода и революция: как менялись наряды дам в России«Музей неудач»: самые провальные изобретенияВенгерский фольклор стал вдохновением для новой коллекции Лены ХошекЛучшего двойника Хемингуэя выбрали из 150 претендентовШведский железнодорожный оператор начал принимать билеты на микрочипахМода и технологии: выставка футуристической одежды в Берлине

Короткая ссылка на эту страницу:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.