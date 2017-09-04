Австралийка восстанавливается после травмы с помощью бальных танцев

Австралийка Керрин Шортис сменила сапоги для верховой езды на танцевальные туфли. Благодаря этому смогла восстановиться после травмы и вернуть в свою жизнь движение.

[Керрин Шортис, жительница Мельбурна]:

«Первые три месяца танцев я как будто делала один шаг вперёд и два назад».

Глядя, как Керрин парит по танцевальной площадке, сложно представить, что несколько лет назад она с трудом ходила. В 2000 испугавшаяся чего-то лошадь выбросила её из седла. Женщина ударилась о дерево, сломав ногу и получив серьёзную травму головы.

На реабилитацию потребовались годы. И бальные танцы оказались особенно эффективными.

[Эндрю Уайт, преподаватель танцев]:

«Танцы отражают жизнь. Вы выходите, ставите себе цель, преодолеваете себя. Очень важно концентрироваться не на соревновании или победе, а на том, чтобы максимально выложиться».

Шортис и её партнёр по танцевальной площадке и по жизни Дентон усиленно репетируют перед соревнованием.

Мужчина говорит, поражён прогрессом, которого Керрин добилась с 2013, когда впервые начала заниматься танцами.

[Роб Дентон, партнёр Керрин Шортис]:

«Радостно видеть, что она приходит в норму, восстанавливается. Чтобы добиться этого, она на самом деле приложила много усилий».

Керрин также говорит, что для неё главное — не победа, а то, чего она добилась.

[Керрин Шортис, жительница Мельбурна]:

«Люди с инвалидностью или болезнями, полученными в результате травм, могут заниматься танцами в качестве терапии. Это и упражнения, и повышение самооценки».

По словам австралийки, она не любит носить платья, и иногда ей сложно запомнить последовательность движений. Но она собирается и дальше прокладывать себе дорогу к полноценной жизни с помощью танцев.