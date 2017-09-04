Съедобных насекомых продегустировали в Нью-Йорке

Сверчки, червяки, кузнечики и ещё десятки других насекомых. На трёхдневном мероприятии в Нью-Йорке провели дегустации и научили тому, как сочетать напитки с блюдами из разных видов летающих и ползающих.

[Джозеф Юн, организатор мероприятия]:

«Мы помогаем изменить представления американцев об употреблении в пищу насекомых, а также об их питательной ценности».

Brooklyn Bugs – это первая компания, которая объединяет фермеров, шеф-поваров и производителей еды, работающих с насекомыми.

Сегодня в меню — луковый пирог с дайконом и сверчками, вегетарианские котлеты со сверчковой мукой и кузнечики в кляре с соусом.

[посетительница мероприятия]:

«Мне очень понравилось. Я не поняла, что это такое с небольшими сверчками внутри, но это было вкусно. Кузнечики на вкус совсем не такие, как сверчки. Мне они тоже очень нравятся». [Джордж Гордон, шеф-повар]:

«Сейчас культура еды меняется. Люди говорят: «О, попробуй этих кузнечиков, они вкусные» или что-то подобное. Сейчас больше принимают необычную еду».

Рынок продуктов питания из насекомых в США расширяется. Появляются особые белковые порошки, макароны и закуски. Продукты с насекомыми в составе уже продают некоторые супермаркеты. Кроме того, сверчков и червяков можно найти и в меню ряда ресторанов.

В глобальном масштабе этот рынок составляет 33 миллиона долларов. К 2023, как ожидается, он вырастет на 40%.