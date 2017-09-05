05 сентября 2017
Телеканал NTD

В Бразилии за день арестовали 80 наркоторговцев, поставлявших в Европу кокаин

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Крупная облава на наркоторговцев в Бразилии. Правоохранители за день задержали 80 членов преступной группировки, которая, как предполагается, занималась поставкой наркотиков в Европу.

Расследование вели более года. В операции участвовали более 800 стражей порядка.

[Родригу де Кампус, офицер полиции]:
«Результатом стало 190 ордеров на обыск и арест, 120 ордеров на предварительное заключение, семь ордеров на временное заключение. Операция проходила в различных штатах, включая Сан-Паулу, Риу-Гранди-ду-Сул, Парану, Санта-Катарину, Федеральный округ и Минас-Жерайс».

Среди арестованных – несколько десятков сотрудников порта Сантус в штате Сан-Паулу. Как сообщается, его банда использовала в качестве главного промежуточного пункта. Преступники задействовали и ещё два бразильских порта – в городах Салвадор и Итажи. Кокаин привозили из Колумбии, Боливии и Перу, после чего на торговых судах отправляли в такие европейские города, как бельгийский Антверпен, итальянский Джоя-Тауро и испанская Валенсия.

[Родригу де Кампус, офицер полиции]:
«У нас было официальное международное сотрудничество с полицией США. Они сообщили нам маршрут этой преступной организации. Мы подтвердили эту информацию в ходе собственного расследования».

По данным полиции, за прошлый год этой преступной группировке удалось переправить в Европу не менее шести тонн наркотиков.

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