Кандидат или не кандидат: дебаты в ЕС вокруг Турции

Турция – по-прежнему кандидат на вступление в Европейский союз. Об этом в понедельник объявила Верховный представитель ЕС Федерика Могерини.

[Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Работа между Европейским Союзом и Турцией становится всё сложнее. Среди проблем — и права человека, и фундаментальные свободы. Но одно ясно – диалог продолжается, переговоры продолжаются. Турция в настоящее время – кандидат. Чтобы это изменилось, нужно, чтобы мы провели внутренние обсуждения и в Турции провели внутренние обсуждения».

Сделать такое заявление Могерини заставили теледебаты в Германии. Там продолжается предвыборная кампания в преддверии голосования за нового канцлера. В воскресенье и Ангела Меркель, и её соперник Мартин Шульц сказали, что Турции нет места в Европе.

[Мартин Шульц, лидер Социал-демократической партии Германии]:

«Сегодняшняя Турция при Тайипе Эрдогане – это не Турция демократов. 50% населения, наши друзья и союзники, которые выступают против президента, не могут стать членом ЕС. Поэтому я призвал Ангелу Меркель проявить свою позицию. Если я получу большинство голосов немцев и стану канцлером Германии, то попрошу европейских соседей прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС».

Вслед за этим Анкара обвинила немецких политиков в популизме.

[Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции]:

«Мне интересно: вчерашние дебаты были о выборах в Германии или о Турции и Венгрии? Имена Эрдоган и Орбан упоминали чаще, чем внутренние проблемы. Думаю, немцы хотели больше услышать о внутренних проблемах».

Отношения между Турцией и ЕС пошатнулись вслед за неудавшимся военным переворотом в июле прошлого года. После него турецкие власти начали облавы на оппозиционеров, арестовав тысячи человек. Брюссель обвиняет Анкару в нарушении прав и свобод граждан.