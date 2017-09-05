Повторные выборы президента в Кении назначили на 17 октября

Повторные президентские выборы в Кении пройдут 17 октября. Об этом объявила избирательная комиссия страны. Результаты предыдущего голосования Верховный суд признал незаконными.

Действующий президент и победитель выборов, которые прошли 8 августа, согласился с решением суда.

[Ухуру Кениата, президент Кении]:

«Нас не тревожит решение суда. Суд выполнил свою работу и сказал, чтобы мы провели выборы снова. Он заявил, что нужно сделать это в течение 60 дней, поэтому мы ждём, чтобы опять пойти на выборы».

Решению Верховного суда предшествовали протесты сторонников оппозиции. Оппозиционный лидер и кандидат в президенты Раила Одинга проиграл выборы, уступив Ухуру Кениате почти 10% голосов. После этого оппозиционер заявил, что хакеры подтасовали результаты голосования, взломав компьютеры избирательной комиссии.

Президент Кении не намерен менять состав избиркома перед повторными выборами. В то же время Одинга и его сторонники считают, что комиссии доверять нельзя. Они призывают сменить её главу Хезрона Чилобу.

[Калонзо Мусёка, оппозиционер]:

«Пусть Чилоба уходит, тогда в Кении восстановится справедливость. Я не против этого молодого человека Чилобы, но если кто-то не хочет ничего делать для кенийских граждан, зачем становиться врагом страны?»

Между тем, эксперты говорят: за короткий срок невозможно подготовить компетентных специалистов для новой избирательной комиссии.

[Чарльз Каньяма, адвокат]:

«Возможно, нужен больший контроль, более строгие правила, которые помогут предотвратить повторные нарушения. Но очень сложно найти новых людей, которые смогли бы выполнить совершенно незнакомую им работу».

На повторных выборах не будет новых кандидатов. Избиратели будут снова голосовать за Ухуру Кениату и Раилу Одингу.

Десять лет назад нынешний лидер оппозиции также участвовал в президентских выборах и проиграл своему оппоненту с небольшим отрывом. Тогда Одинга призвал своих сторонников к гражданскому неповиновению. Протесты переросли в межэтнические конфликты и гражданскую войну. Погибло более 1200 человек. В ходе нынешних протестов погибло не менее 11 человек.