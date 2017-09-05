Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребёнка

У 4-летнего британского принца Джорджа и 2-летней Шарлотты скоро появится брат или сестра. Официальный офис герцога и герцогини Кембриджских в Кенсингтонском дворце подтвердил, что Кейт ждёт третьего ребёнка.

Пока неизвестно, когда малыш должен появиться на свет. Ясно одно – он будет пятый в очереди наследования британской короны. Его опережают дедушка принц Чарльз, папа принц Уильям, а также старшие брат и сестра Джордж и Шарлотта.

В понедельник к Кенсингтонскому дворцу уже начали приходить поклонники королевской семьи, чтобы разделить радость.

[турист из Канады]:

«Мы просто очень рады. Это продолжение монархии. Это продолжение истории, на которой мы выросли». [туристка из Канады]:

«Я рада за них. Я всегда рада за родителей, которые ждут ребёнка». [жительница Великобритании]:

«Я рада, мы этого ждём. Я была в восторге, когда Диана рожала своих детей. Не могла дождаться, чтобы узнать, кто же у неё будет. А теперь то же самое с Кейт и Уильямом. Чудесно». [туристка из Германии]:

«Мне нравятся Уильям и Гарри. И этим утром мой муж написал, что у Уильяма и Кейт будет третий ребёнок. Мы в Германии тоже рады».

Кстати, принца Гарри уже успели поздравить с будущим третьим племянником.

Кейт и Уильям связали себя узами брака на грандиозной церемонии в 2011 году. Её по всему миру смотрело около двух миллиардов человек. Два года спустя камеры всех крупнейших телеканалов мира были у больницы в Лондоне, чтобы встретить первенца принца Джорджа. А ещё через два года уже приветствовали принцессу Шарлотту.

Теперь же самая большая интрига — пол будущего третьего малыша. По традиции, об этом публика узнает только после его рождения.