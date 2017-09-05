05 сентября 2017
Телеканал NTD

Бродячих собак в Таиланде планируют превратить в охранников

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Эти бездомные собаки стали главными героями нового эксперимента в Таиланде. Их хотят превратить в сторожевых псов, которые следят за порядком на улицах. Это пойдёт на пользу не только людям, но и самим животным – тайцы бродячих собак не жалуют.

[Пакорнкрит Кхантапрап, участник проекта]:
«Мы считаем, что бродячие собаки не отличаются от домашних. Нам захотелось придумать что-то, что покажет: они могут быть полезными. Люди увидят, что бродячие собаки могут быть ночными сторожами».

На собак планируют надевать «умные жилеты». В них есть специальные карманы, в которые вкладывают камеру и датчики. Они включаются, когда собака начинает лаять. Изображение и сигналы с них передаются на пульт дежурного полиции в режиме реального времени.

[Сатит Янтавиват, участник проекта]:
«Наш замысел — показать, как творчество и технологии могут идти рука об руку и помочь решать проблемы граждан или всего общества».

Планируется обучить бездомных собак лаять, когда они видят подозрительных людей или драку, или, возможно, разгорающийся пожар.

Защитники животных приветствуют новый проект, но говорят: разработки пока находятся на ранней стадии.

[Мартин Тернер, глава фонда Soi Dog]:
«Пока рано говорить, насколько полезны жилеты. Мы не знаем, как они будут работать, будут ли работать правильно, вдруг камера будет закреплена не под тем углом. Это путь проб и ошибок».

Проект стартовал в марте. Однако тестирование начнётся лишь после того, как специалисты усовершенствуют «умные жилеты».

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