Южная Корея и США сняли ограничения на вес боеголовок

Министерство обороны Южной Кореи во вторник поприветствовало решение снять ограничения на вес боеголовок. Об этом ранее договорились президенты Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин. Соглашение касается боеголовок, размещённых на южнокорейских ракетах.

Ранее был установлен лимит в 500 килограммов. Однако его решили убрать после шестого ядерного испытания, проведённого Пхеньяном.

[Мун Сан Гён, спикер Министерство обороны Южной Кореи]:

«На фоне растущих угроз со стороны Северной Кореи лидеры обеих стран договорились снять ограничения на вес боеголовок. Мы надеемся, что это изменение поможет найти лучшие способы противостоять угрозам со стороны КНДР».

Президент США в телефонном разговоре также одобрил продажу Южной Корее вооружения на миллиарды долларов.

При этом ограничения на дальность полёта баллистических ракет не обсуждали. В настоящее время лимит составляет 800 километров.

Между тем, южнокорейские эксперты пытаются понять, кто играет ведущую роль в ядерной программе Пхеньяна. По официальным фотографиям, опубликованным северокорейскими СМИ, удалось идентифицировать двух человек. Это Ли Хон Соп — глава Института ядерного оружия Северной Кореи, а также Хон Сон Му — замначальника отдела военной промышленности в правящей Рабочей партии.

Оба эти человека видны на недавних фотографиях рядом с Ким Чен Ыном. Их опубликовали незадолго до ядерного испытания. В 2016 они первыми получили награды из рук северокорейского лидера. Церемонию организовали в честь четвёртого ядерного испытания. Двумя месяцами ранее они появились вместе с Ким Чен Ыном и серебристой сферой, которую обозначили как миниатюрную ядерную боеголовку.

[Ян Му Чин, профессор в Университете изучения КНДР]:

«Известно, что у этой пары тесные связи с Ким Чен Ыном. Ким особенно о них заботится, он продвинул их на должности запасного члена и члена центрального комитета партии».

Оба чиновника уже попали в чёрные списки ООН, США и Южной Кореи.

Шестое ядерное испытание в Северной Корее продемонстрировало миру, что страна либо уже разработала водородную бомбу, либо близка к этому.