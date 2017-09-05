Кузнецы со всего мира померялись силами в Италии

Стия – небольшой городок в центре итальянского региона Тоскана. Недавно более 200 кузнецов приехали сюда на XXII тематический фестиваль. Проходит он раз в два года.

Центральным событием стал конкурс кузнецов, который проводят уже в восьмой раз.

Силами померяться могут все: и студенты, и опытные кузнецы, и художники. Тема конкурса в этом году – «Мечты».

Участники приехали со всего мира. Но особенно много — из центральной и восточной Европы, где традиция кузнечества тянется из глубины веков.

[Альфред Педерсен, участник из Норвегии]:

«Я студент. В прошлом году начал обучаться художественному кузнечному делу в колледже. Здесь я получаю удивительный опыт, общаясь с самыми талантливыми мастерами из всех сфер профессии. Ковать вместе с ними, соревноваться с ними – это очень весело, лучшее, что можно представить».

Правил немного. У каждого участника три часа. Пользоваться можно только горном, тисками, наковальней и молотом. Ни электрические, ни какие-либо другие современные инструменты не допускаются.

[Зевик Готлиб, участник из Израиля]:

«Когда начинаешь заниматься кузнечным делом, то уже не можешь остановиться. Берёшь кусок холодного металла, нагревашь его, придаёшь ему форму молотом и изменяешь пространство. Он превращается в прекрасное произведение, скульптуру или мебель».

Несмотря на развитие массового производства, появление 3D-принтеров и других современных устройств, участники мероприятия надеются, что их мастерство сможет выжить.

[Альфред Педерсен, участник из Норвегии]:

«Мы видим, что у многих представителей моего поколения пропадают иллюзии в отношении современных идеалов. Всё больше людей возвращаются к ремёслам, таким как кузнечество, резьба по дереву».

В Стии — богатая история работы с металлом. В окрестных горах нашли десятки металлических статуй, которые древние этруски создали ещё в VI веке до нашей эры.