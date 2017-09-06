Праздник Ганеши призывают сделать более экологичным

Это другая сторона ежегодного фестиваля Ганеши в Мумбаи. В течение 10-дневного праздника здесь чествовали божество с головой слона. Теперь же предстоит большая уборка. Статуи Ганеши всех размеров и цветов, украшенные гирляндами, брошены на пляжах после ритуалов погружения в воду.
Церемония символизирует возвращение Ганеши в его мифический дом. Люди верят, что божество забирает с собой все их тревоги и проблемы. Но в реальности проблемы только начинаются. Тысячи статуй, сделанные из вредных материалов и окрашенные химическими красками, наводняют реки, озёра и моря.
[Нила Масуд, активистка]:
«Погружённые статуи сделаны не из экологичных материалов. В результате они не тонут и вредят океану. Они просто плавают повсюду. И это такой позор. Статуи, которым поклоняются, лежат с отбитыми конечностями, ушами. Печальное зрелище».
Некоторые пытаются проблему решить. Например, делают искусственные водоёмы.
[Шери Сангави, участник фестиваля]:
«Мы должны понимать важность защиты окружающей среды. Я считаю, что экологически чистый Ганеша – это первый шаг».
Один из местных организаторов распорядился окрасить статуи природными красками и установил урны для гирлянд.
[Раджес Павар, организатор местного праздника]:
«Мы используем только природный материал. Это ткань и дерево. Краски тоже природные, чтобы не навредить морской жизни, когда мы погрузим статую в воду».
Также всё популярнее погружение статуй Ганеш прямо у себя дома.
[Пуджа Агарвал, жительница Мумбаи]:
«Я собираюсь погрузить статую у себя дома в цветочном горшке. Я смогу поклоняться ей целый год».
Впрочем, в общенациональном масштабе проблема всё ещё не решена. К примеру, где оказалась эта праздничная конструкция в диснеевском стиле — неизвестно. Возможно, она среди статуй, брошенных на пляже Мумбаи.