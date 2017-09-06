Британцы побили мировой рекорд по самому большому количеству русалок в одном месте

Плескающихся в воде русалок увидишь не каждый день. И здесь, на южном побережье Великобритании в городке Бексхилл, они оказались не случайно. Местные жители решили побить мировой рекорд по самому большому количеству русалок, которые собрались в одном месте.

На пляж одна за другой стекаются русалки в ярких нарядах. Некоторым мешает передвигаться хвост и приходится добираться ползком. Кого-то просто несут на руках. И вот, наконец, все в сборе. Чтобы установить рекорд, на берегу должны оставаться в течение пяти минут более 300 человек в костюмах мифических существ.

Официальный представитель Книги Гиннесса насчитал 325 русалок.

[Кэрол Грин, организатор]:

«Мы установили рекорд Гиннесса по самому большому числу русалок, которые собрались на пляже. Знаю, это прозвучит забавно, но там собралась огромная семья русалок. Это не шутка, всё очень серьёзно. К нам приехали представители Книги Гиннесса, подсчитали нас и зарегистрировали наш рекорд».

Мероприятие прошло в рамках ежегодного «Фестиваля моря».

[Кэрол Грин, организатор]:

«Самое главное, что мы хотим донести до людей — это то, что нужно заботиться о морях, об их обитателях, заботиться о всём обществе и о прекрасных побережьях, которые у нас есть».

Во время фестиваля также прошли различные выступления и мастер-классы по рыболовству и кулинарии.