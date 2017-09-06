123 тысячи рохинджа бежали в Бангладеш: ООН призывает остановить насилие

Мусульмане-рохинджа продолжают бежать из мьянманского штата Ракхайн в Бангладеш. По данным ООН, за последние почти две недели границу пересекли более 123 тысяч человек. Рохинджа бегут из страны, опасаясь преследования со стороны военных. Солдаты стреляют по мирным гражданам даже, когда те уже покидают Мьянму.

[беженец из Мьянмы]:

«Позади осталась другая (лодка). В ней плыли мои родственники. Когда они отплывали, военные вдруг начали стрелять в нас. Десять моих родственников, в том числе — сын и внук, утонули в море. Нам как-то удалось убежать».

УВКБ ООН также подтверждает, что многие мирные жители погибли, когда бежали из Мьянмы.

[Дуния Хан, пресс-секретарь УВКБ ООН]:

«Некоторые люди сообщили, что их родственников сожгли либо расстреляли, либо забили до смерти. Многие бежали в леса или горы и прятались там несколько дней прежде, чем смогли пересечь границу».

Вооружённый конфликт в Мьянме разгорелся 25 августа, когда боевики-рохинджа напали на полицейские блокпосты в штате Ракхайн. В столкновениях уже погибло почти 400 человек. При этом мянманские власти заявляют, что ведут борьбу с так называемыми террористами. Она началась в октябре прошлого года после подобных нападений боевиков-рохинджа на блокпосты полиции. С тех пор военные в больших масштабах преследуют рохинджа, которые живут на севере Ракхайна.

Международная организация по миграции сообщает, что большинство беженцев живут в плохих условиях, голодают, и у них нет доступа к медицинской помощи.

[Леонард Дойл, пресс-секретарь МОМ]:

«Многие из этих людей живут в ужасных условиях в импровизированных убежищах и без еды. Некоторые живут на свободе, а некоторые — в военной зоне, в Бандарбане. Туда не могут попасть гуманитарные организации».

Гуманитарную помощь рохинджа уже обещает оказать Индонезия.

Тем временем Генеральный секретарь ООН призвал правительство Мьянмы прекратить насилие.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«Я думаю, мы стоим перед риском (этнической чистки). Надеюсь, этого не произойдёт, и обращаюсь ко всем властям Мьянмы – гражданским и военным. Необходимо остановить это насилие, которое, по моему мнению, может дестабилизировать регион».

Антониу Гутерреш предложил Совету Безопасности разработать план действий, чтобы остановить конфликт в Мьянме.