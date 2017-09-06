На Карибах и в США готовятся к приходу урагана «Ирма»

Страны Карибского бассейна и США готовятся к приходу урагана «Ирма». Ему присвоили наивысшую пятую категорию и уже называют самым мощным в Атлантике за последние 10 лет.

Скорость ветра в центре достигает 300 километров в час. Ураган продвигается на запад со скоростью более 20 километров в час.

Предупреждение об урагане наивысшей категории было выпущено для нескольких Подветренных островов, включая Виргинские, а также для Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики.

На Доминиканскую Республику стихия должна обрушиться в четверг. [генерал Хуан Мануэль Мендес, глава Центра реагирования на ЧП]:

«Это природное явление, поэтому его нельзя контролировать. Мы ведём постоянные наблюдения, и всё зависит от того, как 90% населения будут следовать предписаниям по спасению, которые через СМИ распространяет департамент защиты населения».

А это Гаити – страна, которая до сих пор не оправилась от нескольких предыдущих стихийных бедствий. Здесь также готовятся к приходу «Ирмы». Власти говорят, что уже выделили средства на помощь людям.

[Макс-Рудольф Сен-Альбин, министр внутренних дел Гаити]:«Сейчас у нас 793 временных убежища в семи департаментах. Есть ещё три департамента, пострадавших от урагана «Мэтью», где много временных убежищ было разрушено. Некоторые сейчас восстанавливают». [Джерри Чендлер, глава Департамента защиты населения]:«Как мы ожидаем, больше всего пострадают Северный, Северо-Западный и Северо-Восточный департаменты. К ним также можно добавить Артибонит и Центральное плато. Но мы будем работать не только в этих департаментах. Мы уже знаем, что наша страна в целом уязвима. Учитывая надвигающиеся ливни, мы проявляем бдительность».

По континентальной территории США «Ирма», как ожидается, ударит в субботу. В штате Флорида уже объявили режим чрезвычайного положения. С островов южного побережья штата начали эвакуировать местных жителей и отдыхающих.