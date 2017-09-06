06 сентября 2017
Телеканал NTD

Житель Германии создал «Маленькую Британию» в своём дворе

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Импровизированный музей под названием «Маленькая Британия» появился в одном из немецких городков. Создал его местный житель Гэри Блэкберн в ответ на известие о «брексите».

[Гэри Блэкберн, владелец «Маленькой Британии»]:
«Я люблю Англию так же, как люблю Германию. У меня зародилась такая идея, когда заговорили о «брексите». Я решил создать собственную маленькую Британию здесь, в Германии».

В небольшом музее все экспонаты напоминают о британской истории. За круглым столом сидит скульптура королевы Елизаветы II в натуральную величину. А во дворе уместился огромный британский танк Центурион. Его разработали во время Второй мировой войны для противостояния гитлеровской тяжёлой технике.

Такой экспонат некоторым соседям пришёлся не по нраву. Однако танк уже демилитаризован и не способен причинить вреда. Его главное предназначение – напомнить людям, как важен мир.

Гэри украсил танк белыми голубями и венками из красных маков, которые символизируют жертв всех войн и вооружённых конфликтов.

[Гэри Блэкберн, владелец «Маленькой Британии»]:
«Танк символизирует мир и свободу. Люди могут посмотреть на этот памятник и подумать о том, что он означает, и сохранить это в памяти».

За гигантский экспонат владелец «Маленькой Британии» заплатил 30 тысяч евро и ещё пять тысяч добавил за доставку. Танк привезли под эскортом полиции.

Есть у Блэкберна и совсем мирный и даже потешный экспонат. Это маленький автомобиль салатового цвета с чёрным капотом. На таком разъезжал мистер Бин – герой одноимённого английского телесериала.

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