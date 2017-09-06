Human Rights Watch: Китай запугивает активистов, приезжающих в ООН

Правозащитная организация Human Rights Watch во вторник представила отчёт о ситуации с правами человека в Китае. По словам правозащитников, Пекин запугивает китайских активистов, которые хотят найти защиту в ООН.

[Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch]:

«Наверное, многие знают, что в Китае продолжается самый интенсивный период репрессий со времени подавления демократического движения на площади Тяньаньмэнь более 25 лет назад. Но немногие знают, что слежка и критика распространились в другие страны, а также в ООН».

По данным отчёта, Китай ограничивает свободу передвижения активистов и следит за ними в других странах.

Директор Human Rights Watch Кеннет Рот отмечает, что Организация Объединённых Наций, в основном, закрывает на нарушения глаза. Например, китайские дипломаты в ООН занимаются открытым запугиванием. Они активно фотографируют активистов, которые пытаются говорить о правах человека в КНР. Есть и другие примеры.

[Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch]:

«Когда президент Си Цзиньпин приехал в Женеву в январе, чтобы выступить с речью в ООН, Дворец Наций по сути был закрыт, 300 сотрудников ООН отправили домой. Неправительственным организациям присутствовать не разрешили. Такое ощущение, что ООН помогала Си завоевать признание и защититься от любой критики».

Директор Human Rights Watch также отметил, что стратегия властей КНР – так называемая «смерть от тысячи порезов». То есть они предпринимают множество мелких действий для подрыва правозащитной системы ООН. Он призвал организацию и страны-члены не попустительствовать им.

Между тем, в китайском МИДе заявили, что все обвинения безосновательные, и что Китай играет активную роль в правозащитной работе ООН.