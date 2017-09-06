Беговые дорожки помогают людям с заболеванием артерий ног

Вот так – шаг за шагом, идут к улучшению здоровья пожилые жители США. В этом тренажёрном зале в Миннесоте под наблюдением врачей тренируются пациенты с заболеванием периферических артерий ног.

Этот недуг обычно появляется в пожилом возрасте и причиняет людям большие страдания.

[Иван Диксон, пациент]:

«Я не могу встать и пойти по магазинам, как раньше. Теперь много чего не могу». [Рита Дрисколл, пациентка]:

«У меня болит всё – от бедра до голени». [Зелла Коулман, пациентка]:

«Боль была просто мучительной».

При заболевании нарушается ток крови по артериям. Из-за этого и возникают боль и дискомфорт при движении. Врачи выяснили, что тренировки на тренажёрах для бега и ходьбы значительно улучшают состояние пациентов. В больнице Миннесоты такие занятия проходят бесплатно.

[Мэри Макдермотт, врач]:

«Это одна из немногих терапий, которая даёт эффект. Теперь она стала доступной для многих пациентов».

Лекарства при таком недуге не всегда эффективны, и врачам приходится прибегать к хирургическому вмешательству. Однако операции стоят дорого. Занятия ходьбой для многих стали альтернативой.

[Зелла Коулман, пациентка]:

«Ты знаешь, что жизнь не кончается из-за этого. Я могу снова начать заниматься тем, что делала раньше. И я знаю, что в будущем мне станет лучше. Просто нужно подтолкнуть себя к этому».

Занятия в тренажёрном зале проходят три раза в неделю. Тренировка длится от 30 минут до одного часа в зависимости от возможностей пациента.

В ближайшее время в США откроется более 2500 таких реабилитационных центров.