06 сентября 2017
Телеканал NTD

Беговые дорожки помогают людям с заболеванием артерий ног

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Вот так – шаг за шагом, идут к улучшению здоровья пожилые жители США. В этом тренажёрном зале в Миннесоте под наблюдением врачей тренируются пациенты с заболеванием периферических артерий ног.

Этот недуг обычно появляется в пожилом возрасте и причиняет людям большие страдания.

[Иван Диксон, пациент]:
«Я не могу встать и пойти по магазинам, как раньше. Теперь много чего не могу».

[Рита Дрисколл, пациентка]:
«У меня болит всё – от бедра до голени».

[Зелла Коулман, пациентка]:
«Боль была просто мучительной».

При заболевании нарушается ток крови по артериям. Из-за этого и возникают боль и дискомфорт при движении. Врачи выяснили, что тренировки на тренажёрах для бега и ходьбы значительно улучшают состояние пациентов. В больнице Миннесоты такие занятия проходят бесплатно.

[Мэри Макдермотт, врач]:
«Это одна из немногих терапий, которая даёт эффект. Теперь она стала доступной для многих пациентов».

Лекарства при таком недуге не всегда эффективны, и врачам приходится прибегать к хирургическому вмешательству. Однако операции стоят дорого. Занятия ходьбой для многих стали альтернативой.

[Зелла Коулман, пациентка]:
«Ты знаешь, что жизнь не кончается из-за этого. Я могу снова начать заниматься тем, что делала раньше. И я знаю, что в будущем мне станет лучше. Просто нужно подтолкнуть себя к этому».

Занятия в тренажёрном зале проходят три раза в неделю. Тренировка длится от 30 минут до одного часа в зависимости от возможностей пациента.

В ближайшее время в США откроется более 2500 таких реабилитационных центров.

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