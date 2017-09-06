В Исландии энергию хотят получать прямо из вулканов

Исландия находится на стыке двух тектонических плит, которые расходятся в разные стороны. Это вызывает постоянную сейсмическую и вулканическую активность. На изолированном острове – 30 действующих вулканов.

С 70-х годов прошлого века в стране используют места выхода пара для производства геотермальной энергии. На них приходится четверть вырабатываемого в стране электричества. 75% поступает от ГЭС.

При этом геотермальная энергия вырабатывается из неглубоких скважин.

Недавно в стране запустили проект «Тор». Его цель – получать энергию прямо из недр вулкана. Исследовательскую станцию поставили в регионе Судурнэс. Здесь вулкан последний раз извергался 700 лет назад.

Бурение начали в январе. Глубина скважины уже — 4 километра 659 метров. Там наблюдается экстремально высокое давление, а температура достигает 420 градусов по Цельсию.

Учёные хотят заливать в скважину воду, которая при таких условиях переходит в особое состояние: не пар и не жидкость. Затем это вещество будет крутить турбины для выработки энергии.

[Альберт Альбертссон, инженер]:

«Подобная скважина сможет вырабатывать в 5-10 раз больше электричества по сравнению с обычной. Влияние на природу также минимальное. Места для таких скважин нужно меньше».

Например, чтобы обеспечить электричеством Рейкьявик с населением в 212 тысяч человек, нужно 30-35 обычных скважин. А новая технология позволит сократить это число до 3-5.

[Финнбоги Оскарссон, представитель Geosurvey]:

«Пока очень много вопросов без ответа. Но, если проект удастся, то это будет революция».

Исландия – единственная страна в мире, которая вырабатывает электроэнергию исключительно из возобновляемых источников.

Испытания в рамках проекта «Тор» продлятся два года. За это время учёные должны понять, сможет ли человечество использовать для своих нужд ещё одну стихию природы.