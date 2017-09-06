06 сентября 2017
Телеканал NTD

Австралийцы вяжут 60 тыс. маков в память о погибших в I мировой

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Похоже на соревнование вязальщиц или клуб по интересам. Но на самом деле здесь заложен более глубокий смысл. Эти австралийки вяжут маки к 100-летнему юбилею окончания Первой мировой войны. Каждый цветок олицетворяет погибшего в неудачной для Антанты Дарданелльской операции. В ней особо отличились войска Австралийско-новозеландского армейского корпуса – АНЗАК.

[Келли Тёрнер, волонтёр]:
«Я очень поддерживаю, чтобы детям рассказывали о наследии АНЗАК, в частности — о том, почему сегодня это по-прежнему актуально».

Дарданелльская операция закончилась провалом: захватить Константинополь и вывести Турцию из войны так и не удалось. Однако многие австралийцы и новозеландцы сегодня уверены, что участие в боях помогло им сформировать национальную идентичность.

[Керри Эптид, организатор]:
«Мы вяжем эти маки из уважения, а также, чтобы почтить память погибших».

В Австралии также отмечают День АНЗАК в память о погибших во всех военных конфликтах.

[Керри Эптид, организатор]:
«Мы должны помнить. Если бы эти люди не пошли не войну и не отдали свою жизнь, мы бы тут не сидели».

[Мередит Отилемайл, волонтёр]:
«Всем, кто участвует в этом, есть кого вспомнить. Это или кто-то из родственников, или житель местной общины».

Как ожидается, в ноябре следующего года ковёр из связанных маков выстелят у Австралийского военного мемориала. При этом, организаторы говорят, что волонтёров пока не хватает.

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