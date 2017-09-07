Создали новый вид шоколада — рубиновый

Это новый вид шоколада – рубиновый. Открыли его швейцарские шоколатье. Дегустация лакомства состоялась в Шанхае. Новый вид шоколада появился впервые за последние 80 лет. [Антуан де Сен-Аффрик, директор компании Barry Callebaut]:

«Рубиновый шоколад очень особенный. Это четвёртый вид шоколада после чёрного, молочного и белого. Мы создали четвёртый вид. Это натуральный шоколад. У него рубиновый цвет и уникальный вкус. Это вкус шоколада, свежести и фруктов».

Новый шоколад создан из какао-бобов сорта Ruby. При этом в него не добавляют ни ягод, ни фруктов, но их вкус присутствует. Сам шоколад – приятного розового оттенка. Однако красителей в нём нет. [Мартен Диес, кондитер]:

«Чёрный шоколад горький на вкус, поэтому вы чувствуете горечь какао. Белый шоколад довольно сладкий с молочным вкусом. А это нечто совершенно другое с кисловатым привкусом. Вы чувствуете кислинку, вкус фруктов и ягод».

В предыдущий раз новый вид шоколада был создан в 30-х годах прошлого века и тоже – швейцарцами. Популярность он обрёл лишь через полвека – в 80-е. Швейцарские шоколатье считаются законодателями мод в производстве лакомства из какао-бобов.