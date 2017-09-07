Дешёвое электричество сделало Иркутск столицей «майнинга» биткоинов

В Иркутске наблюдается рост интереса к так называемому майнингу криптовалюты. Всё благодаря низким ценам на электричество в области. Речь идёт о биткоинах – единственной электронной валюте в мире, которую не контролирует ни одна организация.

Эту валюту никто не печатает. Эмиссия возможна только в цифровом виде. А пользователи могут биткоины добывать или, как они говорят, майнить. Для этого используют вычислительные мощности компьютера в распределённой сети.

Биткоины майнеры получают в качестве вознаграждения за созданный блок транзакций. Распределяется валюта в случайном порядке.

Юрий Дромашко – владелец одной из самых больших ферм по добыче биткоинов в Иркутске.

[Юрий Дромашко, владелец фермы по добыче биткоинов]:

«Это реальность, потому что основные майнинг-фирмы, самые крупные в России на сегодня, пока ещё — в Иркутске. Это благодаря объёму электричества, которое у нас есть в излишке, и также — цены на электричество – самой низкой по России».

Говорит, что вложить в ферму нужно много, однако средства очень быстро окупаются.

[Юрий Дромашко, владелец фермы по добыче биткоинов]:

«Чтобы добыть один биткоин в день – это порядка 300 компьютеров нужно. То есть стоимость, скажем, 800 тысяч долларов по российским ценам нужно вложить, чтобы биткоин в день добыть».

Местные власти говорят, что пока сферу не контролируют.

[Евгений Васиченко, замминистра экон. развития Иркутской области]:

«У нас сейчас регулирования как такового ещё нет. Мы работаем только в таком поле правовом, то есть что не запрещено — то разрешено».

Тем временем, некоторые жители Иркутска вместо ферм ограничиваются лишь одним устройством.

[Екатерина Юрьева, жительница Иркутска]:

«У меня тоже стоит аппарат, и я майню иногда криптовалюту. Каждый день мне приходит определённая сумма в криптовалюте, которая произвелась за счёт маленького устройства, которое называется майнер. И так можно накопить за месяц на хорошие туфли».

На сегодняшний день один биткоин стоит более 4000 долларов США.