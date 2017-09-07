Перуанцам раздают маски и очки для защиты от вулканического пепла

Вулкан Сабанкая на юге Перу в последнее время проявляет большую активность. В нём происходит в среднем по 44 взрыва в день. Жерло постоянно выбрасывает пепел, из-за чего страдают населённые пункты — близлежащие и не очень.

Среди таких – Арекипа, второй по величине город Перу с населением в миллион человек. Он находится в 100 километрах от вулкана.

Местные жители ждут помощи от властей.

[местная жительница]:

«Нам нужны маски и очки, а ещё крем для кожи».

Министерство обороны Перу уже выделило 5000 защитных масок для лица и почти 6000 очков, чтобы уязвимые члены местных общин – дети и старики – могли защитить себя от пепла.

[Хорхе Ньето, министр обороны Перу]:

«Таким, как эта девочка, мы раздали очки для защиты от пепла, а также – хирургические маски. Раздали нашим мальчикам и девочкам, а также – пожилым людям. А ещё мы раздали одежду и продукты питания».

По данным Геофизического института Перу, облако пепла над кратером вулкана в настоящее время возвышается на 3200 метров. Сдувает его, в основном, на юг и юго-восток, в том числе – на долину Колка.

Высота самой Сабанкаи — почти 6 тысяч метров. Это один из самых активных вулканов Перу. Входит в цепь из трёх стратовулканов. Самый долгий период его активности был в 90-е годы прошлого века и длился более 8 лет.