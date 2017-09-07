Европейский суд оставил в силе квоты на мигрантов

Шокирующим и неприемлемым назвало правительство Венгрии решение Европейского суда, согласно которому систему миграционных квот оставили в силе. Высшая инстанция суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы, приняла такое постановление в среду. Она подтвердила, что Брюссель в праве требовать от стран-членов принимать мигрантов по квотам.

[Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии]:

«Согласно европейским договорам, Еврокомиссия по своим полномочиям не превышает европейские нации, поэтому это решение венгерское правительство считает абсолютно неприемлемым».

Иски с требованием отменить квоты подавали Венгрия и Словакия. Их также поддержали Польша и Чехия. Среди населения этих стран сильны антииммиграционные настроения.

[жительница Будапешта]:

«Правительство поступает хорошо, оно защищает нас от взрывов, насилия и всего прочего, это очень хорошо».

Между тем, правительство Польши объявило, что несмотря на решение суда, его позиция в отношении квот и приёма мигрантов не изменится.

[Беата Шидло, премьер-министр Польши]:

«Мы этого ожидали. Я была уверена, что такое решение примут. Но это абсолютно не изменит позиции Польши в отношении миграционной политики. Думаю, то же касается и Вишеградской группы».

Правительство Германии в свою очередь призвало европейские страны поскорее выполнить свои обязательство в отношении квот.

[Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии]:

«Конечно, законам нужно следовать. Все, кто этого не делает, могут столкнуться в Европе с обычной штрафной процедурой, которая обойдётся им очень дорого».

Если Венгрия, Словакия, Польша и Чехия откажутся принимать мигрантов, им грозят санкции со стороны ЕС и очень крупные штрафы.

Германия в течение последних двух лет приняла более миллиона беженцев, которые прибыли по Средиземному морю в Грецию и Италию. Венгрия и Польша не приняли ни одного человека по квотам, утверждённым в 2015 году. Чехия и Словакия разместили у себя чуть более 10 мигрантов.