Двух экс-президентов Бразилии обвиняют в коррупции и отмывании денег

Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот направил в Верховный суд запрос о том, чтобы предъявить обвинения экс-президентам Луису Инасиу Луле да Силве и Дилме Русеф.

Согласно утверждению прокуратуры, бывшие лидеры страны и ещё шесть членов правящей «Партии трудящихся» создали преступную организацию для вывода денег из государственной нефтяной компании Petrobras. Руководителем коррупционной схемы был Лула да Силва. В документе говорится, что все члены преступной группировки виновны в коррупции и отмывании денег.

Адвокат Лулы да Силвы, в свою очередь, заявил, что его подзащитного преследуют политические оппоненты. Представитель Дилмы Русеф сказал, что прокуратура не представила никаких доказательств преступлений. Он призвал Верховный суд защитить права обвиняемых.

Лула да Силва был президентом с 2003 по 2011 годы. Он до сих пор самый популярный политик Бразилии. Однако из-за обвинений в коррупции не смог баллотироваться на пост президента, выборы которого пройдут в 2018-м.

Кроме того, в июле его приговорили к 9,5 годам тюрьмы за взятки. Бывший президент получил более миллиона долларов от строительной компании OAS. В обмен на эти деньги он помогал заключать контракты с государственной корпорацией Petrobras. Помимо этого, Луле да Силве грозят ещё несколько судебных процессов.

Дилма Русеф занимала пост президента Бразилии с 2011 по 2016 годы. Ей объявили импичмент и отстранили от власти. Это произошло после того, как оппозиция обвинила Русеф в махинациях с налогами и государственными средствами в ходе её избирательной компании в 2014 году.