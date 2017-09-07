Суд Москвы отменил ограничения на размер одежды для бортпроводниц «Аэрофлота»

Компания «Аэрофлот» не вправе устанавливать размер одежды для стюардесс. Такое постановление вынес Мосгорсуд в среду. Авиакомпания должна отменить пункт, согласно которому размер должен быть в пределах от 42 по 48.

Иск подала бортпроводница Евгения Магурина. Она сообщила, что её перевели на более низкооплачиваемые внутренние рейсы из-за её габаритов.

[Евгения Магурина, бортпроводница «Аэрофлота»]:

«Мы довольны. То есть, на самом деле, не удовлетворили иск в плане дискриминации, но для на нас на самом деле большая победа — и то, что отменили этот пункт 7.1. Как раз он и был камнем преткновения общения нашего между нами и работодателем».

Суд постановил, чтобы авиакомпания восстановила Магуриной часть зарплаты, которая была урезана, а также возместила задолженность. Кроме того, бортпроводнице выплатят компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей.

Ранее, в апреле московский суд отклонил подобный иск другой стюардессы «Аэрофлота» Ирины Иерусалимской.

[Ирина Иерусалимская, бортпроводница «Аэрофлота»]:

«Отработав 27 лет, продолжая работать, уверена, что к профессиональным качествам размер форменной одежды не может никаким образом быть применён, потому что он противоречит всему нормальному здравомыслию. Потому что в первую очередь профессионал должен быть своего дела. А внешние данные вторичны».

В отношении Иерусалимской суд также вынес решение восстановить ей надбавку и выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 5000 рублей.

Ограничения на размер одежды в «Аэрофлоте» объясняли тем, что авиакомпания переплачивает за каждый «сверхнормативный» килограмм бортпроводниц.