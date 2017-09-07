Стартап делает солнцезащитные очки из пластиковых бутылок

От пластиковой бутылки до модных солнцезащитных очков. Бельгийский стартап, основанный в Антверпене, даёт вторую жизнь отходам из пластика. Он также хочет изменить отношение людей к экологичному развитию планеты.

[Себастьян де Нёбаург, основатель компании W.R.YUMA]:

«Думаю, экологичное развитие должно войти в моду, стать чем-то крутым. Поэтому мы выбрали солнцезащитные очки. Они – икона стиля, когда надеваешь их — видишь мир иначе. Именно об этом я хочу сказать всем. Хочу побудить людей по-другому взглянуть на отходы».

Солнцезащитные очки делают на 3D-принтере. Такая технология для их изготовления используется впервые. Сырьём служат не только бутылки, но и приборные панели автомобилей, и пластик из холодильников. Все детали очков собираются вручную. Пока стартап делает только шесть моделей.

Компания предлагает своим клиентам возвращать поношенные очки в обмен на скидку при покупке новых. Так она хочет достичь того, чтобы её товар не превращался в новые отходы.

[Себастьян де Нёбаург, основатель компании W.R.YUMA]:

«Каждый год мир производит столько пластика, сколько весят все люди на земле. Перерабатывается лишь небольшое количество этого, а остальные тонны отходов попадают в океаны. Их так много, что к 2050 году в океанах может оказаться больше пластика, чем рыбы».

Глава стартапа понимает, что одно только производство солнцезащитных очков не спасёт планету и не решит проблему пластиковых отходов. Однако считает, что его компания делает один из шагов к этому. В будущем стартап планирует использовать в качестве сырья и пластиковые стаканчики, которые также выбрасывают в большом количестве.