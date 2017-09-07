Фестиваль классической музыки проходит в Бухаресте

Международный фестиваль имени Джордже Энеску продолжает собирать полные залы в Бухаресте. В этом году здесь выступят Лондонский филармонический оркестр, коллективы миланского оперного театра «Ла Скала», Российский национальный оркестр, а также – пианисты, скрипачи и вокалисты.

Впервые в программу фестиваля включены произведения композиторов XXI века.

[Владимир Юровский, директор фестиваля]:

«На этом фестивале будет больше современных работ, чем на любом из предыдущих. Также будет участвовать больше оркестров и исполнителей из Центральной и Восточной Европы».

По мнению директора фестиваля Владимира Юровского, музыкальная культура Восточной Европы — богатая и глубокая.

[Владимир Юровский, директор фестиваля]:

«Думаю, что присутствие румынских, русских, украинских, чешских, венгерских, сербских и хорватских музыкантов рядом с музыкантами Великобритании, Германии, Франции и США очень важно».

Фестиваль впервые прошёл 59 лет назад – через три года после смерти Джордже Энеску. Румынский композитор также играл на скрипке, дирижировал и преподавал. Его считают одним из лучших музыкантов первой половины прошлого века. Во время фестиваля обязательно играют произведения Энеску.

[зрительница]:

«Я приезжаю сюда, потому что люблю Энеску. Он представляет Румынию и прославился на весь мир. Его начинают ценить на всей планете, потому что мы любим его от всего сердца. Мы гордимся им, и, когда на душе плохо, находим утешение в его музыке».

Фестиваль продлится до конца сентября. Помимо музыкальных коллективов и исполнителей, в нём примут участие 30 современных композиторов. Они проведут семинары и пообщаются со зрителями.