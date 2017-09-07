Вышла в свет Книга Гиннесса 2018

От самых длинных ногтей до старейшего бодибилдера. 7 сентября представили новый номер Книги рекордов Гиннесса — за 2018 год.

[Крэйг Глендэй, редактор Книги рекордов Гиннесса]:

«Книга рекордов Гиннесса 2018 полна тысяч новых рекордов и фотографий, которые ранее никто не видел. Спектр как всегда очень широкий: от дерзких и вдохновляющих рекордов до забавных и весёлых».

Это уже 63-е издание знаменитой книги. Рекорды собирают со всего мира.

Это американец Бифф Хатчисон. Он установил рекорд по самому высокому прыжку на устройстве, которое называют кузнечик. Прыгнул он на 3,5 метра.

[Бифф Хатчисон, рекордсмен]:

«У меня, наверное, было больше всего травм. Я два или три раза ломал обе лодыжки, правую ногу ломал в пяти местах, были вывихи коленной чашечки, ломал ключицу, был вывих плеча, ломал оба запястья, много пальцев, подбородок. А ещё у меня было 13, 14, 15 сотрясений мозга».

А это менее травмоопасный рекорд. Жительница Техаса Аянна Уильямс растила ногти около 23 лет. Теперь они — 576 сантиметров в длину.

А Джим Аррингтон из Лос-Анджелеса стал самым пожилым бодибилдером. Ему 85 лет.

А вот любителям кошек из Мичигана досталось сразу два рекорда. Один из их питомцев – обладатель самого длинного кошачьего хвоста. Второй был признан самой высокой в мире кошкой.

А это уже рекорд забавный. Этот кролик из Калифорнии стал звездой.

[представительница Книги рекордов Гиннесса]:

«Я рада объявить, что Бини, сделав семь бросков в корзину сверху в прыжке, завоевал титул рекордсмена Книги Гиннесса. Поздравляю».

В этом же штате модель Бенни Харлем продемонстрировал самую высокую причёску.

А в Великобритании гонщик Алистер Моффат снова установил несколько рекордов. Он проехал на автомобиле на двух колёсах, а также продемонстрировал чудеса параллельной парковки.