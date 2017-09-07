Австралийка делает уникальные протезы глаз

Художник за работой. Но холст не совсем обычный. Это производство протезов глаз.

[Дженни Джилен, окулист]:

«Каждый глаз уникален. Спустя 22 года я всё ещё продолжаю учиться».

Каждая форма из акрила подгоняется индивидуально. Затем в ход идёт краска.

В результате отличить здоровый глаз от протеза почти невозможно.

[Хейли Мур, пациентка]:

«Я вообще его не ощущаю. Как обычный глаз».

Дженни Джилен – один из 12 окулистов Австралии, которые умеют делать подобные протезы. Мастерству научилась у своей матери. Теперь работает с братом и племянницей.

[Дженни Джилен, окулист]:

«Чтобы научиться этому, нужно четыре года проходить практику у подготовленного окулиста».

Джилен говорит, что хочет обучать этому делу окулистов по всему миру, особенно в развивающихся странах. Недавно она завершила обучение первого подобного профессионала в Восточном Тиморе.

[Дженни Джилен, окулист]:

«Людям без одного глаза сложно вести нормальную жизнь, устраиваться на работу. Общество может их отвергать».

Технологии не стоят на месте. Появляются принтеры, которые могут напечатать изображение на протезе. Дженни говорит, что не готова отложить в сторону кисть, но только пока.

[Дженни Джилен, окулист]:

«Конечно, я уверена, что в будущем мы будем использовать технологии. Возможно, люди смогут выращивать себе собственный глаз, например, из стволовых клеток».

В планах австралийки — обучить мастерству создания протезов глаз окулистов в Руанде, Папуа-Новой Гвинее и Непале.