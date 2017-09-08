Бег на высоте: в Лондоне сделали спортивную дорожку наверху здания

Страсть к бегу поднимается на новые высоты в Лондоне в буквальном смысле слова. Британские архитекторы усовершенствовали одно из офисных зданий столицы. Теперь почти на самой его вершине располагается беговая дорожка. Цель инновации – сделать условия работы людей более комфортными.

[Саймон Эллфорд, архитектор]:

«Люди, к сожалению, работают дольше, и труд стал тяжелее, чем когда-либо раньше. Поэтому, если человек устал, ему нужно сменить обстановку. И вот тогда само здание и предлагает такое приятное место».

По мнению архитекторов, их проект – это словно маленькая модель большого города. На беговой дорожке можно не только размяться, но и побыть в обществе других людей.

[Саймон Эллфорд, архитектор]:

«Эта идея взволновала нас обоих. Мы подумали: никто такого ещё не делал, это может стать очень привлекательным. Кто работает в этом здании, может выйти на улицу и побегать там по дорожке или может подняться на крышу и бегать, глядя на Лондон».

Беговая дорожка располагается на одном из верхних этажей 75-метрового офисного здания в восточном Лондоне. Её длина – 150 метров, а сверху со всех сторон открывается захватывающий вид на британскую столицу.