Оман надеется на китайские миллиарды, чтобы построить город в пустыне

В отдалённой пустыне на южном побережье Омана строительная техника китайской компании ровняет горы песка. Это первый шаг в многомиллиардном инвестиционном проекте.

В течение последнего года китайцы играли главную роль в преобразовании этой рыбацкой деревушки в промышленный центр страны. Как ожидается, Дукм поможет диверсифицировать экономику и сделает её менее зависимой от экспорта нефти и газа.

Доходы Омана значительно сократились после падения цен на «чёрное золото». Теперь правительство пытается привлечь иностранные инвестиции в свои промышленные зоны.

Дукм расположен на берегу Аравийского моря. Он может стать операционной базой для китайских компаний, желающих зайти на рынки стран Персидского залива, Индии и Восточной Африки. Кроме того, недалеко залегают природные ископаемые – нефть и газ.

[Али Шах, исполнительный директор Oman Wanfang]:

«Многие китайцы думают о том, чтобы выходить на международный уровень. Они ищут природные ископаемые для своего производства, а также рынки для своей продукции».

Китайские компании хотят инвестировать в Дукм более 10 миллиардов долларов. Здесь должен появиться склад стройматериалов, завод по производству метанола, турбостроительные фабрики, предприятие по сборке автомобилей и отель. Всё это планируют построить в течение ближайших пяти лет.

В прошлом году Китай стал самым крупным инвестором в арабские страны, выделив почти 30 миллиардов долларов. Вторым крупнейшим инвестором были США. Они вложили семь миллиардов.