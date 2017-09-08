08 сентября 2017
Телеканал NTD

На оживлённой улице Брюсселя образовался провал в несколько метров

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В Брюсселе такое увидишь нечасто. Прямо на улице с оживлённым автомобильным движением провалился асфальт. Образовалась дыра диаметром несколько метров.

К счастью, пострадавших нет. При этом, как сообщают бельгийские СМИ, из окрестностей эвакуировали около 200 человек. Дорогу закрыли для движения.

Хозяин ресторанчика, который находится совсем рядом с местом происшествия, среагировал быстро. [Массут Озкан, владелец местного ресторана]:
«Мы остановили машины, я поднялся вверх по улице и преградил им дорогу. Там были и автобусы. К счастью, они не поехали дальше. Мы остановили всех, с обеих сторон улицы. Честно говоря, нас миновала большая опасность. Если бы там проехал большой автобус и грузовик, всё было бы намного хуже».

Авария сказалась и на движении железнодорожного транспорта. Из соображений безопасности на несколько дней закрыли движение между двумя близлежащими станциями.

[прохожий]:
«Такая картина на такой оживлённой улице, как Шоссе Лувэн, просто шокирует. Надеюсь, нигде на дорогах такого больше не произойдёт. Властям следует задуматься. Если такое произошло здесь, оно может случиться и ещё где-то. Полагаю, нужно принять какие-то меры».

Как сообщается, асфальт провалился из-за того, что в водопроводных трубах под землей образовалась утечка.

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