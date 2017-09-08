Ураган «Ирма» оставил после себя масштабные разрушения

Около 10 погибших и масштабные разрушения оставил после себя ураган «Ирма» на островах Карибского бассейна. Специалисты называют его самым мощным в Атлантике за столетие.

Наибольшие разрушения наблюдаются на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми – заморских территориях Франции. Там разрушено около 90% строений. На Сен-Мартене погибло не менее четырёх человек. По словам французского министра внутренних дел, число жертв может возрасти.

[Жерар Коллон, министр внутренних дел Франции]:

«Вчера сила ветра была колоссальной. Конечно, если не обнаружат больше погибших, то всё не так плохо, как мы думали. Это большая трагедия для острова. Люди потеряли всё, нам нужно будет всё восстанавливать».

А это любительские кадры с Сен-Бартелеми. До прихода «Ирмы» это был уютный курортный остров с живописными пляжами.

Утром в четверг «Ирма» вскользь задела Пуэрто-Рико — территорию, которая находится под управлением США. Там сообщается о троих погибших. Кроме того, 70% острова остались без света – это около миллиона человек. Впрочем, глаз урагана через Пуэрто-Рико не прошёл, поэтому разрушений, таких как на Сен-Мартене, не наблюдается.

А такую картину оставила после себя «Ирма» в Антигуа и Барбуде. Премьер-министр крошечного государства сказал, что острова теперь непригодны для жизни.

[Гастон Браун, премьер-министр Антигуа и Барбуды]:

«Должен признать, что у меня плохие новости после того, как я вечером совершил поездку по Барбуде. То, что я увидел – душераздирающе. Это полное разрушение. На самом деле, если учитывать размер населения, то разрушения на Брабуде – беспрецедентные».

А вот так выглядит «Ирма» с орбиты Земли. Урагану была присвоена наивысшая пятая категория. Скорость ветра в эпицентре достигает 300 километров в час.

Как ожидается, в субботу или воскресенье «Ирма» достигнет американского побережья в районе Флориды. Там уже началась массовая эвакуация.