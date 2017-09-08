08 сентября 2017
Телеканал NTD

На неформальной встрече ЕС обсуждают санкции в отношении КНДР

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Министры иностранных дел ЕС прибыли на второй день неформального саммита, который проходит в Таллинне. Эстония принимает встречу, поскольку к ней перешло право председательства в Евросоюзе. Среди тем обсуждения — безопасность в Европе, ситуация на Ближнем Востоке и другие.

При этом, один из главных вопросов — санкции в отношении Северной Кореи. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини ранее призвала ужесточить меры в отношении Пхеньяна в связи с его недавним шестым ядерным испытанием.

Министры поддержали призыв Могерини.

[Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции]:
«Если в Северной Корее будут ядерные баллистические ракеты — а они скоро появятся — то безопасность Европы тоже будет под угрозой. Поэтому очень важно, чтобы мы сегодня выработали очень чёткую позицию в отношении КНДР, и чтобы ЕС определился с санкциями».

[Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии]:
«Если одна страна будет создавать ядерное оружие, к сожалению, другие попытаются делать то же самое. Тогда наши дети и внуки будут расти в очень опасном мире. Хорошо, что ЕС обсуждает этот вопрос и пытается выработать общую позицию, в частности, что касается ужесточения санкций».

Неформальный саммит также включил встречу министров обороны ЕС. Её посетили Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В рамках встречи прошли стратегические киберучения, которые призваны укрепить безопасность виртуального пространства блока.

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