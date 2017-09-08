08 сентября 2017
Телеканал NTD

Мощное землетрясение в Мексике, есть жертвы

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Мощное землетрясение силой 8,2 балла произошло у южного побережья Мексики. Это случилось в четверг вечером по местному времени. Сообщается о, по меньшей мере, шестерых погибших.

В стране выпущено предупреждение об опасности цунами высотой до метра.

По всей видимости, это землетрясение – сильнее, чем подземные толчки 1985 года, которые разрушили город Мехико и повлекли за собой тысячи жертв. Однако на этот раз таких сильный разрушений не произошло.

Туристам, не привыкшим к подземным толчкам, пришлось изрядно попереживать.

[Мелба Завала, туристка из Венесуэлы]:
«Я очень испугалась. Мой номер на 20 этаже, и всё выглядело очень серьёзно. Но мы не переставали молиться. Также было много общественных оповещений. Люди объединялись и помогали друг другу, успокаивали друг друга. Никто не пытался пройтись по головам. Мы взялись за руки, и нам показали, где здесь выход».

Тем не менее, разрушено немало зданий, особенно на юге страны. Окрестности столицы остались без света. В Международном аэропорту Мехико выбило стёкла.

Эпицентр находился в 90 километрах от города Пихихьяпан в штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине 33 километра. За землетрясением последовал афтершок силой 5,7 балла.

Сообщается о четверых погибших в Чьяпасе и ещё двоих – в соседнем штате Табаско. Информация о пострадавших и разрушениях продолжает поступать.

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