09 сентября 2017
Телеканал NTD

Тадаси Сёдзи показал весну 2018 в стиле бохо-шик

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Модный дизайнер Тадаси Сёдзи показал своё видение весны 2018 года. Его коллекция в стиле бохо-шик включила воздушные шифоновые платья и много рюшей.

Дизайнер представил коллекцию в главном павильоне Недели моды в Нью-Йорке.

Пляж Малибу, Южная Калифорния и свободная жизнь с ноткой стиля 70-х – вот что послужило вдохновением для Сёдзи.

Дизайнер известен своими вечерними платьями, которые очень любят голливудские знаменитости. Однако в этот раз он показал более повседневную коллекцию в ярких цветах, например, канареечно-жёлтом и тёмно-зелёном.

Многие платья – из жаккарда или шифона с цветочным принтом, а также с элементами из прозрачного кружева с цветочным узором. В большинстве моделей плечи открыты.

Сёдзи говорит, что в 2018 этот тренд будет ещё актуален, но может внезапно исчезнуть.

[Тадаси Сёдзи, дизайнер]:
«Одно плечо продержалось сколько лет? Два-три года, а потом внезапно исчезло. Мода есть мода».

Сёдзи родился в Японии. Собранные на показах средства с 2011 года перечисляет на помощь жертвам природных бедствий. Началось всё с землетрясения и цунами в Японии. Однако он говорит, что хочет удостовериться, что деньги идут напрямую пострадавшим.

[Тадаси Сёдзи, дизайнер]:
«Мы должны всё обдумать. Возможно, надо поступить более разумно».

Свои коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке представляют более 100 дизайнеров. Завершаются показы 13 сентября.

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