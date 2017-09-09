Антикварные самовары расскажут о традициях чаепития до революции

Во внутреннем дворе музея-усадьбы «Измайлово» коллекционер Дмитрий Рогов разжигает антикварный самовар. Из-за формы в простонародье его величают «банкой». Вода в семилитровом сосуде закипает за 15 минут.

[Дмитрий Рогов, коллекционер самоваров]:

«Самый массовый, который был в России. Вмещает много воды. Не так быстро закипает. Но зато хватает на большую семью. 7 литров. Стандартный объем».

Дмитрий — хозяин большинства самоваров, представленных на выставке «Москва чайная». До революции этот купеческий город был ещё и чайной столицей России.

[Наталья Полонникова, куратор выставки]:

«Если в Санкт-Петербурге разрешалось 40 кофеен, то в Москве — только две. Кофе было для высшего сословия, дворянства, поэтому тут распространены были чайные, таверны».

Самовар, один из главных символов России, занимал центральное место на столе. Так, в Москве, в отличие от Тулы, производили особые самовары для богатой, взыскательной публики. Посеребрённые, с нарядным кованым декором. Они дольше хранили тепло. В пересчёте на современный курс цена доходила до 80 тысяч рублей.

Сцены застолья — также одна из главных тем знаменитых федоскинских шкатулок. В таких хранили чай. Эта миниатюра особенно дорога потомственной художнице Татьяне Фроловой. 50 лет назад ее нарисовал отец мастерицы.

[Татьяна Фролова, потомственная художница]:

«Он, когда создавал свои произведения, использовал в качестве натуры мою маму, свою жену. Они шили костюмы народные, надевали. В своих шкатулках мы передаём русскую национальную культуру».

Выставка продлится до конца марта.