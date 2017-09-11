Юные бейсболисты в Венесуэле голодают из-за экономического кризиса

Юные бейсболисты из малообеспеченных семей в Венесуэле не могут нормально питаться из-за острой нехватки продуктов в стране. Это замедляет их физическое развитие и не позволяет достигать новых высот в спорте. А успехи в нём обычно открывают ребятам дорогу в профессиональный бейсбол.

[Хосе Салас, бейсбольный агент]:

«Мечту венесуэльских семей, в которых дети часто играют в бейсбол, понять легко. Они хотят, чтобы их дети попали в высшую лигу, в большой спорт, в этом нет сомнений. И таких людей становится больше с каждым днём. Но теперь, к сожалению, подавляющее большинство питаются хуже, чем раньше. И это ещё одна правда».

Экономика Венесуэлы оказалась в тяжёлом состоянии в 2013 году, но держалась за счёт высоких цен на нефть. Когда они упали, страна погрузилась в глубокий экономический кризис. Теперь полки супермаркетов пусты, не хватает основных продуктов питания и товаров первой необходимости. При этом уровень инфляции достигает трёхзначных цифр. Продукты можно купить на «чёрном» рынке, но у большинства людей на это нет денег, и они голодают.

[мать бейсболиста]:

«Нам приходится забывать об удовольствиях, не ходить с детьми в парк развлечений или в кино, чтобы они могли питаться хорошо и заниматься спортом. Наша мечта – увидеть детей в профессиональной бейсбольной академии, чтобы они стали профессионалами и обеспеченными людьми».

Согласно наблюдениям специалистов, у венесуэльских бейсболистов в возрасте от 10 до 15 лет ежедневное потребление белка сократилось на треть. У детей шести лет и младше ситуация ещё более плачевная.

Бейсбол– один из ведущих видов спорта в Венесуэле. На счету венесуэльских команд множество побед в международных соревнованиях. Эта страна дала миру таких звёзд бейсбола, как Мигель Кабрера и Хосе Альтуве.