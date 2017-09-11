На берегу Сены в Париже устроили пикник на 500 человек

Не могут французы без изысканных ужинов. Поводов для них находится сполна – как говорится, было бы желание. Так, на берегах Сены на днях накрыли 200-метровый стол.

Запись на ужин проводилась онлайн. Участвовать могли 500 человек.

Блюда готовят здесь же – в специально оборудованном шатре.

[Арно Моро, шеф-повар]:

«Волшебно то, что мы на берегах Сены в сумерках, атмосфера очень милая, большой стол на 500 гостей впечатляет, так что работать в таких условиях очень приятно!»

В меню – панини с баклажанами и капустой, барбекю из говядины и свинины в мексиканском стиле, а также коктейли.

[студентка]:

«Это немного напоминает пляжи с официантами в маленьких соломенных шляпах, очень весело. Музыка, огни – всё очень здорово». [психиатр]:

«Это очень-очень здорово. Пока мы попробовали только первое блюдо – панини. Оно было замечательным. Мне понравилось».

Гигантский праздничный пикник приурочили к началу учебного года и периоду, когда французские семьи массово возвращаются в город из летних отпусков. Для Франции это событие национального масштаба.