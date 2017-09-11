Объявлены победители Венецианского кинофестиваля

Закрытие 74-го Венецианского фестиваля состоялось в Италии. Главный приз, «Золотого льва», вручили мексиканскому кинорежиссёру Гильермо дель Торо. Он представил свою «фэнтезийную» мелодраму «Форма воды». Фильм рассказывает о любви девушки и человека-амфибии.

[Гильермо дель Торо, кинорежиссёр]:

«Я никогда не увлекался спортом, но такое ощущение, что я пробежал марафон и выиграл. На этот фильм ушло шесть лет. И через шесть лет я начинаю получать признание, любовь зрителей и, в данном случае, — любовь жюри».

Гран-при жюри достался израильскому кинорежиссёру Самюэлю Маозу. В своём фильме «Фокстрот» он в мрачных красках описывает службу в израильской армии. Присуждение ему премии вызвало резкую критику со стороны некоторых израильских политиков, которые сказали, что «Фокстрот» очерняет ЦАХАЛ. Режиссёр с этим не согласен.

[Самюэль Маоз, кинорежиссёр]:

«Если я где-то критикую место, где живу, я делаю это, поскольку беспокоюсь, я делаю это потому, что хочу защитить свой дом, делаю это из чувства любви».

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру присудили дебютанту из Франции Ксавье Леграну. Он представил драму «Опекунство».

Лучшей актрисой признали британку Шарлотту Рэмплинг. Она сыграла в драме Андреа Паллаоро «Ханна». Фильм рассказывает о женщине, тяжело переживающей тюремное заключение мужа.

Лучшим актёром стал Камел Эль Баша за участие в фильме «Оскорбление».

Лучшим сценаристом признали американца Мартина Макдонаха. Свою награду он получил за фильм «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури».

Всего в конкурсной программе участвовал 21 фильм. Жюри возглавляла американкская актриса Аннет Бенинг.