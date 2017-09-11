«Ирма» пришла во Флориду, есть жертвы

Ослабший, но по-прежнему опасный ураган «Ирма» в воскресенье обрушился на побережье американского штата Флорида. 2 миллиона 600 тысяч домов остались без света. В Майами по грудь затопило улицы, ветер раскачивал небоскрёбы и валил подъёмные краны. Сообщается о четверых погибших: трое погибли в ДТП, вызванных непогодой, и один человек – в результате сердечного приступа в укрытии.

Распоряжение эвакуироваться было выпущено для 6,5 миллионов жителей южной части штата. Это треть населения Флориды. По данным властей, около 170 тысяч человек разместили во временных убежищах вечером перед нашествием стихии.

«Ирма» продолжает терять силу, но всё ещё смертельно опасна. Категорию урагана понизили с пятой до третьей. Скорость ветра в эпицентре достигает 200 километров в час. Он валит деревья и столбы линий электропередач, а также угрожает побережью штормовыми нагонами глубиной до 4 метров. В южной части Флориды замечены торнадо.

А это уже Куба. Её побережье «Ирма» затронула до того, как обрушиться на Флориду. К счастью, Гаване не довелось испытать на себе ураган в полную силу, однако столица всё же изрядно пострадала.

[житель Гаваны]:

«Невиданно. Похоже, власти ошиблись, говоря, что ураган не ударит по Гаване. Он ударил. Здесь никогда такого не происходило».

Высота волн достигала 11 метров. Людей из прибрежных кварталов эвакуировали. Пострадали многие отели и магазины.

[жительница Гаваны]:

«Ночь у меня прошла очень тяжко. Я вычерпывала из дома воду. Она доходила до задней стены. Это очень плохо». [жительница Гаваны]:

«Мы потеряли вещи. Не все смогли вынести из дома все вещи, потому что это очень трудно. Но мы не удивлены».

Напомним, ранее «Ирма» ударила по островам Карибского бассейна, оставив значительные разрушения. Общее число жертв урагана составляет около 30 человек.