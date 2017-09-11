Боевики-рохинджа в Мьянме объявили временное прекращение огня

Боевики «Армии спасения рохинджа Аракана» объявили об одностороннем прекращении огня в Мьянме. Оно началось в воскресенье и продлится месяц. Они хотят открыть доступ для гуманитарной помощи в пострадавший регион.

Повстанцы призывают к таким же действиям мьянманскую армию. Однако правительство Мьянмы заявило, что не пойдёт на перемирие и не намерено вести переговоры с террористами.

Вооружённый конфликт охватил штат Ракхайн 25 августа, когда боевики-рохинджа напали на 30 полицейских блокпостов и военную базу. В ходе столкновений погибло не менее 400 человек.

После этого мусульмане-рохинджа опасаются преследований со стороны военных и бегут из страны. Мьянманские силовики проводят в штате антитеррористическую операцию. За последние две с половиной недели в соседний Бангладеш бежали почти 300 тысяч рохинджа.

[беженка-рохинджа]:

«На наши дома нападали, стреляли в нас, убивали наш народ, дома сжигали. Страх заставил нас бежать сюда. Мы хотели спасти свою жизнь». [беженец-рохинджа]:

«Мы шли пешком. Десять дней добирались сюда, прячась в горах. У нас было мало еды, но мы всё равно старались добраться до сюда».

Беженцы-рохинджа живут в стихийных лагерях рядом с бангладешским городом Кокс-Базар.

[Али Хоссайн, должностное лицо в Кокс-Базаре]:

«Рохинджа расселились разрозненно, поэтому мы планируем собрать их в одном месте и строим для них временный лагерь».

Между тем, ООН сообщает, что поток мусульман-рохинджа, бегущих в Бангладеш, не сокращается. Организация также заявила, что ей необходимо срочно собрать 77 миллионов долларов для оказания помощи беженцам. Они нуждаются в продуктах, чистой воде и лекарствах.

Тем временем, главу правительства Мьянмы и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи подвергают международной критике за то, что она неспособна справиться с возникшим в стране кризисом.

В Мьянме, где большинство людей исповедуют буддизм, мусульман-рохинджа считают нелегальными беженцами из Бангладеш. Конфликт тянется уже много десятилетий.