Как в Бельгии гонялись на авто-«мыльницах»

В провинциальном фламандском городке Мон-де-л’Анклю – непривычное оживление. Здесь собралось около 20 тысяч человек.

Эти люди в смешных костюмах — главные виновники торжества. 70 команд шествуют парадом, прежде чем посостязаться в гонке на самодельных транспортных средствах – так называмых «мыльницах».

И вот, состязание началось. Стартует корабль пирата. И тут становится понятно: кроме неожиданного внешнего вида, участникам пришлось позаботиться и о технических характеристиках своих автосредств. Ведь маршрут проектировал сам Тьерри Невилль — действующий чемпион мира по ралли.

[Тьерри Невилль, проектировщик маршрута]:

«Надеюсь, маршрут удачный. У нас было много идей, и мы многие из них применили. Дистанция в 450 метров с наклоном в 12%, шестью препятствиями, включая прыжок, «автомойку» и повороты-шиканы».

Следом выдвигается огромный бык. Застревая на препятствиях и теряя бычий хвост, команда всё равно приходит к финишу. Участники не спешат расстраиваться. Ведь здесь награду присуждают как за скорость, так и за самый оригинальный дизайн.

Знаменитые «гонки на мыльницах» проводят уже 17 лет. Причём – по несколько в год. Ну а самые первые такие состязания были замечены ещё в 30 годах прошлого века. Один американский фотограф запечатлел группу мальчишек, которые соорудили себе гоночные авто из ящиков для мыла и катались на них с горы. Отсюда и современное название гонки.