В Нидерландах создали «умные зелёные» крыши

Эта пёстрая лужайка раскинулась на крыше дома в самом центре Амстердама. Такое озеленение уверенно входит в моду, как и солнечные батареи. А теперь нидерландские специалисты разработали новую технологию создания сада на крыше.

[Йорис Вутен, сотрудник компании Urban Roofscapes]:

«Эта крыша способна хранить больше дождевой воды, чем обычные «зелёные» крыши. Она хранит воду для растений, они лучше развиваются и испаряют больше воды, помогая охлаждать город».

Дождевая вода хранится в ёмкостях специального покрытия, которое укладывают под слой почвы. При необходимости растения поглощают воду. Её доставляют к корням цилиндры из тонких волокон. Излишки воды можно слить в канализацию.

«Зелёные» крыши защищают здания от перегрева в жаркую погоду, и людям необязательно включать кондиционеры. Они могут работать и отдыхать в комфортных условиях.

Разница температуры между «умными зелёными» крышами и теми, что залиты битумом, достигает 40 градусов Цельсия.

[Йорис Вутен, сотрудник компании Urban Roofscapes]:

«Когда мы измеряли температуру чёрной битумной крыши на солнце, зафиксировали 70 градусов. А температура крыши с растительностью никогда не превышала 30 градусов. Так что это огромная разница».

Квадратный метр такой крыши стоит 100-150 евро. Власти города призывают всех жителей и руководителей организаций озеленять вершины зданий. При этом они готовы оплачивать до 50% расходов.

[Эрик ван дер Бюрг, заместитель мэра Амстердама]:

«Это не только для хранения воды и охлаждения нашего города, но и для создания новых садов, дополнительных зелёных оазисов для наших жителей».

«Зелёные» крыши также защищают от городского шума и холода. Кроме того, они продлевают срок службы самих крыш, поскольку те не страдают от погодных условий.