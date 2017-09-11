11 сентября 2017
Телеканал NTD

3000-летнюю могилу ювелира обнаружили в Египте

| 0

Рядом с египетским городом Луксор археологи обнаружили древнюю гробницу ювелира. Золотых дел мастер по имени Аменемхат жил более 3000 лет назад во время правления XVIII династии фараонов.

[Халед аль-Анани, министр по делам древностей Египта]:
«Открыта новая гробница времён XVIII династии. Там захоронен ювелир, который жил в XV веке до нашей эры в середине правления этой династии. Позади меня статуя владельца гробницы, его жены и одного из их сыновей».

Археологи также нашли различные погребальные принадлежности, погребальные маски, древние мумии и саркофаги. Кроме того, на месте раскопок обнаружили украшения и статуи.

Ранее учёные нашли в Египте захоронение судьи, а шведские археологи обнаружили 12 древних кладбищ, возраст которых — почти 3500 лет.

Правительство Египта надеется, что новые находки привлекут больше иностранных путешественников. Их поток снизился шесть лет назад после протестов, переросших в революцию. Повлияли и террористические атаки.

Между тем, доходы в туристической отрасли Египта выросли на 170% за первые семь месяцев этого года, составив 3,5 миллиарда долларов.

3000-летнюю могилу ювелира обнаружили в ЕгиптеАрхеологи нашли в Мехико останки волка, украшенные золотомБезработные египтяне мигрируют в Ливию и погибают в путиХрупкое искусство: студент возводит дворцы из игральных картФранцузские археологи нашли в «Маленьких Помпеях» меч легионераВ Антверпене во время строительства трамвайных путей откопали старый мостУчёные рассказали о самом большом в мире динозавреВ Мехико обнаружили руины дома знатных ацтековВ Марокко изучают следы динозавров, оставленные 85 млн лет назадУчёные Перу воссоздали лицо древней правительницы Леди Цао

Короткая ссылка на эту страницу:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.