3000-летнюю могилу ювелира обнаружили в Египте

Рядом с египетским городом Луксор археологи обнаружили древнюю гробницу ювелира. Золотых дел мастер по имени Аменемхат жил более 3000 лет назад во время правления XVIII династии фараонов.

[Халед аль-Анани, министр по делам древностей Египта]:

«Открыта новая гробница времён XVIII династии. Там захоронен ювелир, который жил в XV веке до нашей эры в середине правления этой династии. Позади меня статуя владельца гробницы, его жены и одного из их сыновей».

Археологи также нашли различные погребальные принадлежности, погребальные маски, древние мумии и саркофаги. Кроме того, на месте раскопок обнаружили украшения и статуи.

Ранее учёные нашли в Египте захоронение судьи, а шведские археологи обнаружили 12 древних кладбищ, возраст которых — почти 3500 лет.

Правительство Египта надеется, что новые находки привлекут больше иностранных путешественников. Их поток снизился шесть лет назад после протестов, переросших в революцию. Повлияли и террористические атаки.

Между тем, доходы в туристической отрасли Египта выросли на 170% за первые семь месяцев этого года, составив 3,5 миллиарда долларов.