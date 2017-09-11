Князь Монако Альбер II отправился изучать океан

Это судно только что отправилось в научную экспедицию. Остров Мадейра и архипелаг Ильяш-Дезерташ в Португалии — его первая остановка в трёхлетнем путешествии по миру.

И вместе с экипажем на борту судна — князь Монако Альбер II. Монарх решил пойти по стопам своего знаменитого предка принца Альбера I. Тот отправился на Мадейру в 1879 году для проведения научных исследований. Этот остров занимал важное место в его жизни.

[Альбер II, князь Монако]:

«Безусловно, это очень эмоциональное путешествие, эмоциональный опыт и возможность отправиться в те места, где более 100 лет назад побывал мой прапрадед Альбер I».

Миссия нынешней экспедиции — исследовать угрозы океанам. Экипаж изучает экосистему архипелага Мадейра, чтобы потом её можно было эффективнее защищать.

Здесь обитает целый ряд китообразных, в том числе кашалоты и чёрные дельфины. Есть и мигрирующие птицы, главным образом — буревестники. Сейчас же специалисты будут разыскивать находящихся под угрозой исчезновения тюленей-монахов.

В то время как 30 лет назад на архипелаге Ильяш-Дезерташ оставалось лишь шесть-восемь тюленей-монахов, в настоящее время здесь живёт около 44 особей.

[Роза Пирес, биолог]:

«Они прибывают в Дезерташ, чтобы размножаться. Есть некоторые животные, которые остаются между островами, перебираясь на Мадейру. Мы узнали также, что в сезон размножения некоторые самцы, которые обычно обитают на Мадейре, мигрируют на острова Дезерташ. Таким образом, Дезерташ — самое важное место обитания тюленей-монахов на Мадейре».

Любитель дайвинга князь Альбер II говорит, что присоединиться к экспедиции его подстегнуло и обычное любопытство.

[Альбер II, князь Монако]:

«Я хочу узнать больше о наших морях и океанах, хочу посодействовать тому, чтобы люди могли больше их ценить и знать, потому что защищаем и любим мы только то, что знаем».

Судно экспедиции – 77-метровая яхта, работающая на «зелёной» энергии. Она оборудована шестью лабораториями для исследований.

Князь участвует лишь в части экспедиции, поскольку привычные монаршие дела никто не отменял.

Из Мадейры судно отправится к архипелагам Макаронезии, расположенным в Атлантическом океане вблизи Европы и Африки. В ноябре поплывет в Карибский бассейн, а в следующем году направится в Восточно-Тихоокеанский коридор, где остановится на Галапагосах, в Полинезии и Коралловом море. В 2019 году судно побывает в Коралловом треугольнике, Индийском океане и Чёрном море. Завершит свою экспедицию оно в море Средиземном.